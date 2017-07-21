Deprem Yunan adalarını da vurdu: Ölen iki kişiden biri Türk

Deprem sonucu, Yunanistan'ın İstanköy Adası'nda hayatını kaybedenlerden birinin Türk olduğu bildirildi.

Ege Denizi'nin Gökova Körfezi'nde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden iki kişiden birinin Türk olduğu bildirildi.



Yunanistan Güney Ege Eyaleti Valisi Yorgos Hacimarkos bir televizyona yaptığı açıklamada, deprem sonucu İstanköy Adası'nda ölen iki kişiden birinin 30 yaşında Türk diğerinin ise 20 yaşında bir İsveçli olduğunu söyledi.



Eğlence merkezindeki duvarın çökmesi sonucu iki kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Hacimarkos, yaralıların çoğunluğunun adadaki turistler olduğunu kaydetti.



Hacimarkos ayrıca, 120 yaralıdan tamamı turist olan 5'inin ağır yaralı olduğunu ifade etti.



Depremin etkisiyle büyük çatlaklar oluşan adanın limanı faaliyet dışı kalınca, tüm deniz seferleri iptal edildi. Adaya giden gemilerin yakındaki adalara yönlendirildiği belirtildi. Adadaki havalimanı ise faaliyette.



Özellikle turistik kent merkezinde büyük hasar meydana gelirken, Osmanlı döneminden kalan Defterdar Camisi'nin minaresi yıkıldı. Ayrıca, Agios Nikolaos Katedrali'nin bir bölümü çöktü.



Adada hasar tespit ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.



İSTANKÖY ADASI'NDAKİ TÜRKLERİ GETİRMEK İÇİN BİR FERİBOT ÇIKARILDI



Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Muğla açıklarında 6,3 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından, Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'nda turist olarak bulunan Türkleri getirmek için bir feribot çıkarıldığını bildirdi.



Yılmaz, Rodos Konsolosluğu bir feribot çıkarılmasına ihtiyaç olduğunu söyleyince harekete geçtiklerini söyledi.



İlgililerle gerekli görüşmenin ardından bir feribot ayarlandığını anlatan Yılmaz, "Yunanistan'ın İstanköy Adası'ndaki Türkleri getirmek için bir feribot çıkarıldı. Bir Türk vatandaşı hayatını kaybetmiş. Cenazeyi şu an getirmeyeceğiz. Gelmek isteyenler feribotla buraya getirilecek." diye konuştu.



