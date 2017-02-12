Deprem mühendisinden yürekleri ferahlatacak açıklama

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Altunel, yürekleri ferahlatacak açıklama yaptı.

Prof. Dr. Erhan Altunel, sarsıntıların sürdüğü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde akşam saatlerinde 5,3 büyüklüğünde bir depremin daha olmasına ilişkin, "O bölgede 7 ya da ona yakın büyüklüğündeki bir deprem olma olasılığı yok gibi. Bu tür depremler de geçer. Geçmişte de örnekleri vardır. Böyle birkaç ay sürdüğü olmuştur." dedi.



Altunel yaptığı açıklamada, bölgede birbirine paralel küçük fayların bulunduğunu, bu fayların üretebileceği deprem büyüklüğünün 5,5, 5,3 ve 5,4 civarında olduğunu anlatarak, bunun dışında daha büyük bir deprem olabileceğini tahmin etmediğini bildirdi.



Söz konusu bölgede büyük deprem üretme kapasitesi olan bir fayın bulunmadığını anlatan Altunel, şöyle devam etti:



"Şu anda görülen hasar, evler ve duvarların yıkılması. Bu tamamen üst yapıyla ilgili bir durum. Normalde bu büyüklükteki depremlerde biz fazla hasar beklemeyiz. Ancak üstyapı iyi değilse sarsıntıyı aldığında yıkılıyor. Kaldı ki art arda birkaç deprem oldu ve önceki depremlerde binaların birçoğu yoruldu. Dolayısıyla şu andaki küçük depremlerde yıkılanlar da yıkılmaya hazır o yapılar. 7 ya da ona yakın büyüklüğündeki bir deprem olma olasılığı yok gibi. Bu tür depremler de geçer. Geçmişte de örnekleri vardır. Böyle birkaç ay sürdüğü olmuştur. Dengeye ulaşıncaya kadar sallantılar sürer. Büyük deprem olmaz."