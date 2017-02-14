Deprem bölgesine konteyner okullar kuruluyor

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen depremler sonrasında Gülpınar köyündeki iki okulun yerine prefabrik okulların kurulumu tamamlandı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen depremler sonrasında ilçedeki bazı köylere "konteyner okulların" kurulumu gerçekleştiriliyor.



Bu kapsamda Gülpınar köyündeki iki okulun yerine prefabrik okulların kurulumu tamamlandı. Ayvacık Gülpınar Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Kemal Çalışkan yaptığı açıklamada, ''Dün konteynerlerimiz geldi. Bu sabahtan itibaren hizmetliden idari personelimize kadar çalışarak yarına yetiştirdik. Sınıflarımıza sıralarımızı tahtalarımızı ve ısıtıcılarımızı yerleştirdik.” dedi.



Okulundaki öğrenci kapasitesi hakkında da bilgi veren Çalışkan, ''Okulumuzda 84 öğrencimiz mevcut. Bir de özel öğrencimiz var. Bu kapsamda okulumuz için 2 tane idari, 7 tane sınıf olmak üzere 9 tane konteynerimiz yarınki eğitime hazır.'' ifadesini kullandı.



Ayvacık bölgesinde 5 prefabrik okul kurulumu yapılacağı bildirildi. Bu okullarda toplam 750'ye yakın öğrencinin ders göreceği öğrenildi.



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Ayvacık’ta 6 şubat sabahı meydana gelen 5.3 şiddetindeki deprem sonrasında bazı köy okullarında hasar meydana gelmiş ve ilçede eğitime 1 hafta ara verilmişti. Son yaşanan depremler sonrasında ise pazartesi ve bugün eğitime ara verilmişti.