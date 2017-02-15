Deprem bölgesinde ders zili çaldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde deprem nedeniyle ara verilen eğitim, bazı köylerde bugün yeniden başladı - Gülpınar, Paşaköy ve Babakale köylerine kurulan konteyner okullarda ders zili çaldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından ara verilen eğitim, Gülpınar, Paşaköy ve Babakale köylerinde kurulan konteyner okullarda yeniden başladı.



Tuzla, Kösedere, Yukarıköy, Korubaşı ve Gülpınar köylerinde de konteyner okulların kurulumu sürüyor.



Alınan bilgiye göre, Ayvacık ilçesine bağlı 21 köyde hasara yol açan deprem nedeniyle okul ve eğitim kurumlarına ait binalarda da hasar meydana geldi. Bunun üzerine ilçe genelinde depremin ardından 1 hafta süreyle okullar tatil edildi.



Bölgedeki depremlerin devam etmesi nedeniyle de hafta başından itibaren bazı köylerde eğitim gerçekleştirilemedi.



Bunun üzerine Gülpınar, Paşaköy ve Babakale köylerine getirilen konteyner okulların kurulumu tamamlandı.



Gülpınar köyündeki Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesine kurulan konteyner okulda eğitim öğretime başlanması dolayısıyla açılış töreni düzenlendi.



Görevli öğrencinin zili çalmasıyla okul bahçesinde toplanan 85 öğrenci, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.



Okul Müdürü Kemal Polatkan, öğrencilere, bir an önce deprem stresini üzerlerinden atıp derslerine sıkıca sarılmaları tavsiyesinde bulundu.



Polatkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşadıklarını söyledi.



Devletin yardım elini uzatarak konteyner sınıfları belirlenen köylere getirdiğini ifade eden Polatkan, "Buradaki eğitime 7 konteyner sınıfta başladık. İnşallah bir daha böyle şeyler yaşamayız. 'Güzel bir eğitim öğretim yılı geçiririz.' diye temenni ediyorum. Deprem bölgesinden öğrenciler var. Artık depremin izlerini silsinler ve yavaş yavaş normal hayata adapte olarak eğitim öğretimlerine devam etsinler." diye konuştu.



KONTEYNER OKULLARIN KURULUMU DEVAM EDİYOR



Depremden etkilenen Tuzla, Kösedere, Yukarıköy, Korubaşı köyleriyle Gülpınar köyünün ilk ve ortaokulunda konteyner okulların kurulumu devam ediyor. Bu yerleşim birimlerinde eğitime çalışmalar tamamlandığında başlanacak.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, gelecek hafta sonundan itibaren mevzuat gereği cumartesi günleri öğrencilere telafi eğitimi verileceğini belirtti.