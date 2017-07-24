Deprem anı minibüs kamerasına böyle yansıdı

Bodrum'da yaşanan deprem anları, bir minibüsün güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Ege Denizi'nde meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremde Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan anlar, bir minibüsün güvenlik kameralarına yansıdı.



Depremin meydana geldiği anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Bodrum'da deprem anları, bir minibüsteki iki güvenlik kamerasınca da görüntülendi.



Buna göre, Eren Yükrük idaresindeki 48 BB 7337 plakalı şehir içi minibüsü, Bodrum otogarından yolcularını alarak Neyzen Tevfik Caddesi'nde seyrettiği sırada deprem meydana geliyor.



MİNİBÜS KAMERASINDAN DEPREM ANI (VİDEO)



Görüntülerde, caddede yürüyüş yapan ve bölgedeki mekanlarda oturan vatandaşların, depremin yaşanmasıyla etrafa kaçışması yer alıyor.



Deprem sırasında minibüsteki yolcuların ne olup bittiğini anlamaya çalışması da kameralara yansıyor. Kısa süreli paniğin ardından seyrine devam eden minibüs, Gümbet Mahallesi dolgu alanına geldiğinde yola taşan deniz sularının ortasında kalıyor. Bu sırada yolcuların yaşadığı korku, kayıtlarda görülüyor.



Minibüsün şoförü Yükrük'ün deprem sırasında yolcuları sakinleştirmesi de kameralara yansıyor.