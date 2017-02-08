Denizli'nin ikinci beyazı iddialı

TÜRSAB Pamukkale Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Köseoğlu, "Pamukkale'den sonra şehrin ikinci beyazı olan Denizli Kayak Merkezi, Türkiye'nin ilk üç kayak merkezinden biri olabilir." dedi.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Pamukkale Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Turan Köseoğlu, Denizli Kayak Merkezi'nin Türkiye'nin ilk üç kayak merkezinden biri olabileceğini söyledi.



TÜRSAB Pamukkale Bölgesel Yürütme Kurulu, kentte faaliyet gösteren acente temsilcileri ile Tavas ilçesinde bulunan Denizli Kayak Merkezi'ne gezi düzenledi.



Şehirde faaliyet gösteren 46 turizm acentesi temsilcisinin katıldığı programda, turizmciler, Büyükşehir Belediyesinin sosyal tesislerini inceledi, kar kalınlığı 132 santimetre olan kayak pistinde telesiyeje binerek zirveye çıktı.



TÜRSAB Pamukkale Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Köseoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Denizli'deki turizm acentesi sahip ve yöneticilerine yönelik düzenledikleri etkinlikte Denizli'nin turizm değerlerini tanıtmayı amaçladıklarını belirtti.

"TURİZMDE DE SÖZ SAHİBİ OLACAĞINA İNANIYORUZ"



Denizli Kayak Merkezi'nin Aydın, Antalya, Muğla, İzmir ve Uşak gibi komşu illerden ya da konaklamalı gelecek turlarla daha hareketli bir hale geleceğini düşündüklerini dile getiren Köseoğlu, "Biz turizmin geleceğine ve Denizli'nin turizmde hak ettiği yeri alacağına gönülden inanıyoruz. Denizli dışından turizmcileri getirip bu değerimizi yerinde göstermemiz gerekiyor. Biz tekstille beraber turizmde de Denizli'nin söz sahibi olup, Türkiye'de hak ettiği yeri alacağına inanıyoruz." dedi.