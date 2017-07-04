Denizli'deki orman yangını kontrol altına alındı

Sarayköy ilçesinde dün başlayan yangın kontrol altına alındı.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı.



Alınan bilgiye göre, Tekkeköy, Kabaağaç ve Tırkaz mahalleleri yakınında ormanlık alanda dün başladıktan sonra rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangınla mücadele gece boyunca karadan sürdü.



Devreye sokulan üçer helikopter ile uçağın müdahalesine ise akşam karanlığı başlayınca tekrar ara verildi.



Arazide İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.



Jandarma ve polis ekipleri ise tahliye edilen mahallelere görevliler dışında kimsenin girmesine müsaade etmiyor.



Yangın söndürme çalışmalarına Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler de destek veriyor.



"YANGINI TAMAMEN KONTROL ALTINA ALDIK"



Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu, yangını söndürmek için 24 saattir çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.



Yangının yaklaşık 500 hektarlık alanda etkili olduğunu belirten Korucu, şunları kaydetti:



"Hava ekiplerimiz havanın kararmasıyla çekildi. Ancak yer ekiplerimizle yangını tamamen kontrol altına aldık. Zaman zaman ufak parlamalar oluyor. Ona anlık müdahalemiz oluyor. Bir yandan söndürme bir yandan soğutma işlemi devam ediyor. Zarar gören alanın net hesabını soğutma işlemlerinin ardından yapacağız. Yangını sabah saatlerinde kısmen kontrol altına almıştık. Şimdi her şey ekiplerimizin kontrolünde. Bize destek veren herkese çok teşekkür ediyorum."



Öte yandan, boşaltılan mahallelerin sakinlerinin evlerine dönmeye başladığı görüldü.



Denizli'nin Sarayköy ilçesi Tekkeköy, Kabaağaç ve Tırkaz mahallelerindeki ormanlık alanda yangın çıkmıştı. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın nedeniyle bölgedeki üç mahalle boşaltılmıştı. Alevlere havadan müdahale eden üçer yangın söndürme helikopteri ile yangın söndürme uçağı, havanın kararması nedeniyle çalışmalarına ara vermiş, karadan 21 arazöz, 17 ilk müdahale aracı, 2 dozer ve çok sayıda orman işçisi ile mahalleliler söndürme çalışmalarına katılmıştı.