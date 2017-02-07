Denizli'de zincirleme trafik kazası: 25 yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 17'si öğrenci 25 kişi yaralandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 17'si öğrenci 25 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Gökpınar Mahallesi yakınlarında Acıpayam'da eğitim gören öğrencileri Denizli'ye taşıyan Dinçer Yiğit (47) yönetimindeki 20 Y 7676 plakalı midibüs, Yusuf Göktaş'ın kullandığı 20 V 8498 plakalı kamyonet, Halis Balaman idaresindeki 20 KZ 576 plakalı hafif ticari araç ve İrfan Türk'ün (35) kullandığı 20 KR 100 plakalı minibüs çarpıştı.



Kazada, araç sürücüleri Dinçer Yiğit, Yusuf Göktaş ve Halis Balaman ile 17'si öğrenci 22 kişi yaralandı.



112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Kaza nedeniyle Antalya-Denizli karayolunun Denizli istikameti yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı, araçların kaldırılmasından sonra yol trafiğe açıldı.