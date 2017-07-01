Denizli'de sıcak hava asfalt eritti

Hava sıcaklığının 42 derece olarak ölçüldüğü Denizli'de bazı bölgelerde eriyen asfalt, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Denizli-Antalya karayolu Cankurtaran mevkisinde sıcak hava nedeniyle asfaltın önemli bölümünde erimeler meydana geldi.



Otomobillerini zifte bulaştırmak istemeyen sürücülerin yavaşlaması uzun araç kuyruklarına neden oldu.



Öte yandan, Denizli'de vatandaşlar çoğunlukla günü kapalı alanlarda geçirmeyi tercih etti. Bazı vatandaşlar da park ve bahçelerdeki gölgeliklerde serinlemeye çalıştı.



Kent genelindeki hastanelere 6 kişinin sıcak çarpması şikayetiyle başvurduğu ve tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.



Denizli Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının hafta başına kadar 40 derecenin üzerinde seyredeceğini belirtti.