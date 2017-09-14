Denizli'de orman yangını
Honaz ilçesinde çıkan orman yangınında 4 hektarlık alan zarar gördü.
Denizli'nin Honaz ilçesinde çıkan orman yangınında 4 hektarlık alanın yandığı bildirildi.
Alınan bilgiye göre, Akbaş Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarındaki otların tutuşmasıyla çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere, 1 yangın söndürme helikopteri, 6 arazöz ve 50 yangın söndürme personeli müdahale etti.
Yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınan yangında, 4 hektarlık orman alanının zarar gördüğü belirtildi.