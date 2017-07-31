Denizli'de orman yangını

Sarayköy ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde çıkan orman yangınında 5 hektarlık alan zarar gördü.



Kabaağaç Mahallesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ve Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. 5 yangın söndürme helikopteri, 3 yangın söndürme uçağının da katılımıyla yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangında 5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.



Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu, yaptığı açıklamada, Sarayköy'de yangın ihbarının ardından ekipleri bölgeye yönlendirdiklerini söyledi. Yangının kontrol altına alındığını belirten Korucu, soğutma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.