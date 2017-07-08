Denizli'de orman yangını

Denizli'nin Kale ve Çameli ilçesinde çıkan orman yangınlarında 8 hektarlık alanın yandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Çameli ilçesi Yolçatı Mahallesi'nde yıldırımın neden olduğu belirtilen yangın ormanlık alana sıçradı. Olay yerine sevk edilen orman ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı.



Yangında 3 hektar alan zarar gördü.



Kale ilçesi Gökçeören Mahallesi'nde ise henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarındaki otların tutuşmasıyla çıkan yangın ormana sıçradı.



Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, 3 helikopter, 5 arazöz, 35 yer ekibi ve 80 orman işçisi müdahale etti.



Yangın yaklaşık 4 saatte kontrol altına alınan yangında 5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.