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Denizli'de kar yağışı

Denizli'de kar yağışı

Denizli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşlar üstü karla kaplanan 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'ndaki horoz heykelinin önünde fotoğraf çektirdi.
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Gündem 29 Aralık 2016 - 09:38

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