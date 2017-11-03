Denizli'de "güvenli eğitim" uygulaması

PAÜ kampüsü çevresinde 90 personelin katılımıyla üniversite öğrencilerinin korunmasına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelindeki üniversite öğrencilerinin korunmasına yönelik uygulama gerçekleştirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinden 32 ekibin katılımıyla Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) kampüsü bölgesinde üniversite öğrencilerinin korunmasına yönelik denetim gerçekleştirildi.



Mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, öğrencilerin etkilenebileceği her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması, güvenli bir eğitim öğretim hayatı sürdürmelerinin sağlanması amacıyla il genelinde eş zamanlı yapılan uygulamaya 90 sivil ve resmi emniyet personeli katıldı.



Uygulama kapsamında, 35 kafe, 2 oyun salonu, 3 kahvehane kontrol edildi, 913 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminden sorguları yapıldı.



Uygulamada, kapalı mekanda sigara içme yasağına uymayan 7 kişiye 813'er lira para cezası uyulandı, 1 cezaevi firarisi yakalandı. Yoklama kaçağı 3 kişi ile oturma izni bulunmayan yabancı uyruklu bir kişi hakkında ise işlem yapıldı.



Öte yandan uygulamaların aralıksız sürdürüleceği belirtildi.