Denizli ilk galibiyetini aldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde ilk galibiyetini Göztepe karşısında 4-0'lık skorla aldı.

Eskişehirspor'un ligin 20. haftasında sahasında Manisaspor'a 5-1 yenildiği karşılaşmanın ardından teknik direktör Alpay Özalan'la yollarını ayıran siyah-kırmızılı yönetim, deneyimli çalıştırıcı Mustafa Denizli ile anlaşmıştı.



Ligin 21. haftasında oynanan Elazığspor maçını tribünden takip eden Denizli, Eskişehirspor'un başında ilk müsabakasına bir sonraki hafta Ümraniyespor karşısında çıktı. Siyah-kırmızılı ekip, sahasındaki mücadelede rakibiyle 0-0 berabere kaldı.



Eskişehirspor, daha sonra deplasmanda yaptığı maçlarda Boluspor ile 2-2, Giresunspor ile de 0-0 berabere kalarak birer puanı hanesine yazdırdı.



Tecrübeli teknik direktörü Denizli idaresinde ligdeki dördüncü maçını 25. haftada sahasında Göztepe'ye karşı oynayan siyah-kırmızılılar, rakibini 4-0 mağlup etti.



Eskişehirspor, aldığı bu galibiyetle puanını 42'ye yükseltti.