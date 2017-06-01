Denizden her şey çıktı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde deniz dibi temizliği yapan dalgıçlar, sudan çok sayıda teneke kutu, plastik ve cam şişe, metal atıklar ve otomobil lastiği çıkardı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin "Dünya Çevre Günü" etkinlikleri kapsamında Mudanya'da deniz dibi temizliği yapan dalgıçlar, sudan çıkan teneke kutu, plastik ve cam şişe, metal ve otomobil lastiği gibi atıkları sergileyerek kirliliğin boyutlarını gözler önüne serdi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sahil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Mudanya sahilinde gerçekleştirilen etkinlikte, deniz dibinden dalgıçlar aracılığıyla çıkarılan atıklar farkındalık oluşturmak amacıyla sahilde sergilendi.



Etkinlik, bilinçsiz ve düşüncesizce denize atılan atıkları derinliklerden çekip çıkarmak, denizleri kendi ekosistemine, canlı yaşamına kavuşturmak ve vatandaşları bu konuda bilinçlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.



Dalgıçlar tarafından denizden çıkarılanlar içinde araba lastiğinden soba kazanına, şişelerden plastik torbalara kadar çeşitli atıklar olduğu görüldü.



Derelerle taşınan, gemilerden ya da doğrudan kıyılardan vatandaşlar tarafından atılan çöpler, deniz tabanında oksijensizliğe yol açıyor, bu da su altındaki canlı yaşamını olumsuz etkiliyor.



Çalışmalar kapsamında son 2 yılda deniz yüzeyinden 400 metreküp, kıyı ve plajlardan ise 20 bin 100 metreküp atığın toplanarak bertaraf edildiği açıklandı.



Mudanya sahilinde denizden çıkan atıkların sergilendiği etkinlik kapsamında, Bursa sahillerindeki canlı yaşamı gösteren fotoğraflar da izlenime sunuldu.