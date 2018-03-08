Denizbank Genel Müdürü Ateş: Bayan çalışanlarına kapıda gül ile karşıladı

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş ve üst düzey yöneticiler, bankanın kadın çalışanlarını genel müdürlük girişinde güller ve müzik eşliğinde karşıladı.

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve üst yönetim, Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle kadın Denizcilere sürpriz yaptı.

Bankanın üst yönetimi Hakan Ateş liderliğinde saat 08.00'de kadın çalışanlarını güller ve müzik eşliğinde genel müdürlük girişinde karşıladı.

Hakan Ateş yaptığı konuşmada, bu özel günün kadınların emeklerini, ailelerine, işlerine, topluma ve dünyaya katkılarını onurlandırmanın günü olduğunu söyledi.

Hayatın her alanında, yan yana, omuz omuza olduklarını belirten Ateş, "Eşitliğin önce evimizde başladığı inancı ile Denizcilerimizin yarısından fazlasını kadınlarımızın temsil etmesinden, onların vizyonu ile büyümekten gurur duyuyoruz.

Bugün onlara tüm üst yönetimimizin katılımıyla hoş bir sürpriz yapmak istedik. Bu anlamlı güne dair etkinliklerimiz gün boyu sürecek. Tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum" dedi.