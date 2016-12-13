Deniz ulaşımına hava engeli

Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamadı.



BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 16.30'daki Mudanya-Büyükçekmece, Eminönü/Sirkeci-Mudanya, 17.30'daki Mudanya- Eminönü/Sirkeci, 18.00'deki Eminönü/Sirkeci-Mudanya, 19.00'daki Büyükçekmece-Mudanya, 19.30'daki Büyükçekmece-Mudanya ve Eminönü/Sirkeci-Mudanya seferleri gerçekleştirilemedi.



Eminönü/Sirkeci ile Mudanya arasında 21.30'da yapılacak karşılıklı seferler de hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

Kaynak: AA