Deniz Naki Terör Çadırında Eyleme Başladı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından futboldan men edilen Amedsporlu futbolcu Deniz Naki, Cenevre’deki BM binası önünde terör çadırında eyleme başladı.

Türkiye kökenli Alman futbolcu Deniz Naki, Afrin harekâtını protesto etmek için Cenevre'deki BM merkezinin önünde açlık grevine başladı.

Welt gazetesine konuşan Türkiye kökenli Alman futbolcu, bu eylemle TSK'nın Suriye'deki askeri müdahalesini protesto etmek istediğini söyledi.

BM VE TÜRKİYE'Yİ PROTESTO EDECEĞİZ!

Türk ordusu ve beraberindeki güçlerin Afrin'den çekilmesi talebinde bulunduklarını belirten Naki, ayrıca "Birleşmiş Milletler'e sorumluluklarını hatırlatmayı" ve Türk hükümetinin "devletler hukukuna aykırı" eylemini protesto etmeyi amaçladıklarını ifade etti.

FUTBOLDAN MEN EDİLDİ

Geçmişte Alman U21 Futbol Milli Takımı'nın formasını da giyen Naki, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Ocak ayında "ayrımcılık ve ideolojik propaganda" yaptığı gerekçesiyle futboldan men edilmişti. Almanya'nın Düren kasabasında yetişen Naki, Türkiye'de son olarak üçüncü lig takımlarından Diyarbakır Amed Sportif Faaliyetler'de oynamıştı. 28 yaşındaki futbolcu can güvenliğinden endişe duyduğu için bir daha Türkiye'ye dönmeyeceğini açıklamıştı.

Kaynak: Ajanslar