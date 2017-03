Deniz Baykal'dan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya cevap

CHP Antalya Milletvekili Baykal, İçişleri Bakanı Soylu'nun kendisine yönelik açıklamalarına ilişkin, "Sayın İçişleri Bakanıyla her an buluşmaktan, onu dinlemekten mutluluk duyarım. Buna açığım, hemen bunu gerçekleştirebilir." dedi.

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, İzmir Kemeraltın'daki esnaf ziyaretinin ardından bir lokantada partililerle yemek yedi. Baykal burada gazetecilerin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bugün Rize'de kendisine yönelik sözlerini nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine, şunları belirtti:



"Sayın İçişleri Bakanının açıklamalarını gördüm. Sayın İçişleri Bakanıyla her an buluşmaktan, onu dinlemekten, onun bana söyleyeceği devletin bilgisi dahilinde her konuyu benimle paylaşmasından mutluluk duyarım. Buna açığım, hemen bunu gerçekleştirebilir. Yalnız bu buluşmaları benimle özel bilgi paylaşımı anlayışı içinde değerlendirmesine gerek yok. Yani elindeki bilgilerin gereğini derhal yerine getirebilir."



Soylu'nun kendisine aktaracağı bilgiler konusunda hüküm verecek durumda olmadığını dile getiren Baykal, "Hüküm vermesi gereken yargı mercileridir. Türkiye’nin bu konudaki resmi sürecidir. O sürece elindeki bilgileri versin, o sürecin işleyişine verelim. Konu aydınlatılsın memnuniyetle, sevinçle ben de bunun takdirini yaparım." dedi.