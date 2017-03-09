İçişleri Bakanı Soylu: Deniz Baykal'a kaset kumpasını FETÖ kurdu

İçişleri Bakanı Soylu, Baykal'a kaset komplosu kurulmasının arkasında FETÖ'nün bulunduğunu belirterek "Peki Kılıçdaroğlu bugün kiminle beraber, neyi ödüyor ? O günkü diyetini ödüyor. Ne için? Onun gerisini inşallah bulmak bize nasip olacak." dedi.

Çine Belediyesi Kültür Merkezinde sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve muhtarla bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'nin yıllardır oy oranının yüzde 25 seviyesinde dolaştığını, bunun arkasında "1960 ve 1982 Anayasalarını yapanların CHP'ye millete dayanmayan bu anayasaya sahip çıkılması" görevini vermesinin yattığını belirtti.



Soylu, şöyle devam etti:



" Onlara söyledikleri şu, 'Sen hiçbir şeye karışma, sen iktidar olamazsan da oy alamasan da biz seni iktidar yapacağız, muktedir olacaksın. Merak etme.' Ben de şimdi diyorum ki o gün onu sana söyleyenlerin artık borusu ötmüyor. Bugün 14-15 yıldır millet kendi istikametini çizdi ve bugün milletin borusu ötüyor."

"O GÜNKÜ DİYETİNİ ÖDÜYOR"



Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile adaylığını koyup kazanamayanın artık siyasette tutunamayacağını vurgulayan Soylu, şu görüşlere yer verdi:



"Artık partideki 600 delegeyi ayarlayayım, seçimler kaybedeyim ondan sonra tekrar CHP Genel Başkanlığına devam edeyim, birilerine sataşayım, ötekine kaset kumpası kursun birileri ondan sonra bundan istifade edeyim...



Kim kurdu Deniz Baykal'a, FETÖ. Onu Sayın Baykal tam ağızla söyleyemese de ben İçişleri Bakanıyım ben söylüyorum. FETÖ bu kumpası kurdu mu, kurdu. Peki Kılıçdaroğlu bugün kiminle beraber. Neyi ödüyor. O günkü diyetini ödüyor. Ne için? Onun gerisini inşallah bulmak bize de nasip olacak. Hiç merak etmeyin."



Bakan Soylu, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Peki o (Kemal Kılıçdaroğlu) kiminle beraber oldu? Murat Karayılan Kandil'de ne söylüyorsa bilmenizi isterim ki Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'de aynısını söylüyor. Kiminle beraber oldu FETÖ'yle. Peki sırtını dayadığı bir başka yer daha var, Almanya. Bunlar tesadüf değil, bunların hiçbirisi tesadüf değil.

"OPERASYONLARIMIZ DEVAM EDECEK"



Bakan Soylu, konuşmasında, Diyarbakır'ın Lice ilçesini ziyaret ettiğini anımsatarak, orada komutanlar, askerler, polis ve korucularla birlikte olduğuna değindi.



Yürüyen operasyonun nasıl gittiğini, hangi noktalarda olduğu hakkında görüş alışverişinde bulunduklarına işaret eden Soylu, "Uzun zamandır bu operasyonlara hazırlanıyoruz. Öyle 1-2 günlük değil, bundan sonra herhangi bir ihanet şebekesi, ülkemizin hiçbir santimetrekaresinde bulunmayacak hale gelinceye kadar bu operasyonlarımız devam edecek. Daha yeni başladık. Bu kış evlatlarımız, eksi 35 derecelerde sığınaklarına girdiler, hepsini tarumar ettiler. Hiç kar, buz, soğuk varmış dinlemeden görevlerini yaptılar. Onların içinde vatan sevgisi ve vatan sıcaklığı var." dedi.