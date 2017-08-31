Galatasaray Denayer'in maliyetini açıkladı

Galatasaray Kulübü, kiralık olarak kadrosuna kattığı Jason Denayer'in maliyetini KAP'a bildirdi.

Galatasaray, KAP'a yaptığı açıklamada Jason Denayer için ödenecek rakamları da açıkladı.



Sarı-kırmızılı kulüp, Jason Denayer'in transferi için Manchester City'e 500 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. Ayrıca Belçikalı oyuncuya da sabit ücret olarak 1,359 milyon euro ödeyecek.



İşte Galatasaray'ın Denayer için KAP'a yaptığı son açıklama...



''Profesyonel futbolcu Jason Gregory Denayer ve kulübü Manchester City FC ile oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne 210.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ile kiralama süresi içerisinde Türkiye'deki imaj hakları için 290.000 Euro olmak üzere toplam 500.00 Euro ödenecektir. Futbolcuya ise 2017-2018 futbol sezonu için 1.359.000 Euro sabit transfer ücreti ve takımın futbolcunun fiilen oynadığı TFF Süper Lig müsabakalarında alacağı her bir puan için 4.000 EUR prim ödeyecektir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''



Geçtiğimiz sezon, transfer döneminin son saatlerine kadar havalimanında Galatasaray'a transferini bekleyen Denayer, 1 yıl gecikmeli olsa da böylece hedefine ulaşmış oldu.