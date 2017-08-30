Denayer Galatasaray'a geri döndü

Galatasaray, eski futbolcusu Jason Denayer ile anlaştı.

Galatasaray eski futbolcusu Jason Denayer'i bir kez daha kiralık olarak kadrosuna kattı.



Sarı-kırmızılılara gelmek için can atan Belçikalı savunmacı, bu gece yarısı THY'nin Brüksel seferi ile İstanbul'a gelecek.



500 BİN EURO'YA KİRALANDI



Galatasaray, Jason Denayer'i 500 bin euro bedel karşılığında kiraladı. Bu transfer Belçikalı futbolcunun inatçı tavrı ile olumlu sonuçlandı Henüz imzalar atılmasa da Galatasaray yönetimi, bu transferin yüzde 99 olasılıkla bittiğini ifade ederken satın alma opsiyonu tutarını ise İngilizler henüz bildirmedi.