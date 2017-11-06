Demre'de 2 bin 400 yıllık kaya mezarı bulundu

Antalya'nın Demre ilçesinde, sera alanı oluşturulması sırasında 2 bin 400 yıllık kaya mezarına rastlandı.

Antalya'nın Demre ilçesi Köşkerler Mahallesi'nde sera alanı oluşturmak için çalışma yapan bir kişinin kepçeyle toprak aldığı sırada iş makinesinin kaya mezarına takılması sonucu durum jandarmaya bildirildi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri çevre güvenliği alarak müze yetkililerini bilgilendirdi.



Demre Likya Uygarlıkları Müzesi Müdürü Nilüfer Sezgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bulunan kaya mezarının Likya Birliği dönemine ait olduğunu söyledi.



Sezgin, 2 bin 400 yıllık olarak tarihlendirilen ve bölgede çokça bulunan kaya mezarlarının bir örneğine rastlanıldığını belirtti. Sezgin, milattan önce 4. yüzyılda yapıldığı belirlenen Likya kaya mezarının Myra Antik Kenti'ndekilerle aynı döneme ve özelliğe sahip olduğunu ifade etti.



Yapılan ilk incelemede mezarın antik dönemde soyulduğunun belirlendiğini aktaran Sezgin, milattan sonra 6. yüzyılda bölgede yaşanan sel nedeniyle mezarın toprak altında kaldığını söyledi. Sezgin, mezarın açılan bölümünden giren balçık nedeniyle içerisinde çok fazla veriye rastlanılmadığını da belirtti.



"ANTİK DÖNEMDE İNSANLAR ÖLDÜKLERİ YERDE DİRİLECEKLERİNE İNANIYORDU"



Antik dönemde insanların öldükten sonra aynı yerde dirileceklerine inandıkları için ev biçiminde mezarlar yaptırdıklarını da vurgulayan Sezgin, bu mezarların Likya uygarlığının en önemli belirtileri olduğunu, kayaya oyulan ve tek odalı mezarın üç kapısının bulunduğunu da ifade etti.