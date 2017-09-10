'Demokrasi mücadelesi vereceğiz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesince Birlik Mahallesi'nde yapılan İsmet İnönü Parkı ve Lozan Zafer Anıtı'nın açılış törenine katıldı.

Konuşmasına, "Asla umutsuzluğa kapılmayın." diyerek başlayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:



"Yalnız değiliz, milyonlarız. Milyonlar olduğumuzun farkında olmalıyız. Biz haklıyız, haklı olduğumuz için kazanacağız. Tarihe bakın, dünyanın bütün toplumlarında haklı olanlar kazanmışlardır. Size şu sözü veriyorum, umutsuzluğa kapılmamanız için ne gerekiyorsa hepsini yapacağım. Demokrasi mücadelesi vereceğiz. Yargının bağımsızlığı mücadelesini vereceğiz. Kadın erkek eşitliği mücadelesini vereceğiz. Düşünceyi özgürce açıklama mücadelesini vereceğiz. Üniversitelerin özgürce konuştuğu bir ülke olma mücadelesini vereceğiz. Bunun için yürümek varsa yürümek, kavga varsa sonuna kadar kavga edeceğiz."



Kılıçdaroğlu, ülkeye hakkı, hukuku ve adaleti getirmek için mücadele edeceklerini ifade ederek, "Bu ülkede hep birlikte kardeşçe yaşayacağız, huzur içerisinde yaşayacağız. Doğusu batısı, güneyi kuzeyi, yaşlısı genci, kadını erkeği hiçbir ayrım yapmadan, kimlik ayrımı yapmadan, inanç ayrımı yapmadan, yaşama tarzı ayrımı yapmadan 90 milyonu kucaklayacağız. Bu ülkeye hakkı, hukuku ve adaleti hep birlikte getireceğiz." diye konuştu.



"İsmet İnönü Parkı 56 dönüm üzerine kuruldu"



Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de Çankaya'da en kıymetli arsalarını park, kreş, yüzme havuzu ve kültür merkezi olarak değerlendirdiklerini belirterek, açılışını yapacakları İsmet İnönü Parkı'nın 56 dönüm üzerine kurulduğunu bildirdi.



Belediyecilik anlayışlarında rant, talan ve betonlaşmaya yer olmadığını ifade eden Taşdelen, yaptıkları eserlerde Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü'nün adını yaşatmaya devam edeceklerini söyledi.



Konuşmaların ardından, İsmet İnönü Parkı ve parkın içerisindeki Lozan Zafer Anıtı'nın açılış kurdelesi Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, İsmet İnönü'nün torunu ve CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan ile Alper Taşdelen tarafından kesildi.



Tören kapsamında, havai fişek gösterisi yapıldı ve sanatçı Volkan Konak tarafından konser verildi.