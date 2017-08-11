Demirören'den yeni sezon mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, 2016-2017 sezonu maçları öncesi bir mesaj yayımlayarak, büyük heyecan içinde olduklarını söyledi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajında Demirören, "Değerli futbolseverler, hepimizin özlemle beklediği 2017-2018 sezonu, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de bu hafta oynanacak müsabakalarla başlıyor. Her yeni başlangıç, yeni umutlar demek. Kiminiz şampiyonluk, kiminiz Avrupa rüyası, kiminiz Ziraat Türkiye Kupası için coşkuyla yeni sezonu bekliyorsunuz. Bizler de futbol ailesi adına yüksek ümitler besliyor, yeni sezonun heyecanını derinden yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.



Turkcell Süper Kupa maçında yaşanan olayların, başta kendisi olmak üzere, TFF Yönetim Kurulu'nu ve futbolun paydaşlarını derinden üzdüğünü aktaran Demirören, şunları aktardı:



"Tribün terörünü yeni sezonda bitirmek en büyük hedefimiz ve temennimiz. Stadyumlar çatışma alanı değil, futbol sahasıdır. Üzülerek görüyoruz ki tribün terörü, yeşil sahaları kemiren bir hastalık haline geldi. Bu asalak virüsü vücuttan el ele verip söküp atmamız şart. Kendi adaletimizi sağlamaya kalkıp, 'Göze göz.' dersek, gün gelir herkes kör olur. Şunu kabul etmeliyiz ki hep başkalarını suçlayarak da çözüme ulaşamayız. Gelin 2017-2018 sezonu milat olsun. Fair-play ölmesin, dostluk kazansın. Altmışıncı sezona bu bilinçle, bu duyguyla başlayalım."



EN ZORLU, EN ÇETİN SEZONU YAŞAYACAĞIZ



Yıldırım Demirören, yeni yayın ihalesiyle gelirlerini büyük oranda artıran Türk futboluna daha büyük sorumluluklar düştüğüne dikkati çekerken, "Tarihin belki de en zorlu, en çetin sezonunu yaşayacağız. Rekabet acımasız değil, rakibe saygılı olunca değerlidir. İnanıyorum, rakibe saygı duyan, ahlaklı futbol anlayışından ödün vermeyen, hak ararken haksızlık yapmayan, futbolun güzelliklerini öne çıkaran anlayış şampiyon olacak." değerlendirmesinde bulundu.



Medyada da futbolun olumlu yönleriyle ele alınması dileğini kaydeden Demirören, "Umuyorum, futbolun güzel yanlarının ele alındığı spor programları izleyeceğiz ve gazete manşetleri okuyacağız. Sosyal medyayı provokasyon sahası olmaktan çıkarıp, barış rüzgarlarının estiği bir mecra olarak kullanacağız. Yine eminim 2018 Dünya Kupası finallerini hedefleyen, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenlemeye aday, 2019 UEFA Süper Kupa veya UEFA Avrupa Ligi finalinden birisine ev sahipliğini yapacak bir ülkenin sorumluluk bilincinde olacağız. Çünkü buna mecburuz." şeklinde görüş belirtti.



Demirören, kavganın değil, kenetlenmenin fayda sağlayacağının altını çizerek, şu ifadeleri kulladı:



"Eğer, 'Ben.' değil, 'Biz.' diyebilirsek, Türk futbolunun önü daha da açılacak. Suni kaos ortamından uzak, kriz yerine çözüm üreten, futbolun güzelliklerini öne çıkaran bir düşünce, bu oyunu daha da yüceltecek. Geleceğe güvenle bakabilmek istiyorsak, 'Maç doksan dakika, dostluk ömür boyu." sloganını rehber edinip, yapıcı mesajlar veren, sağduyulu bir futbol aklıyla sportmen yöneticiler olalım. Maç kaybetse de değerlerini asla kaybetmeyen örnek futbolcu, güzel oyuna sevdalı teknik direktör, vereceği kararlarla adalet ve tarafsızlığın sembolü hakem, tribüne renk katan taraftar olalım. TFF olarak biz de futbolun saygınlığını korumak için her türlü tedbiri aldık, almaya da devam edeceğiz."



Sezon başlangıcında futbolun içinde bulunan tüm paydaşlara başarı dileklerinde bulunan Demirören, şunları kaydetti:



"Bilindiği gibi bu sezonu, Türk futbolunun duayen ismi İlhan Cavcav'a adadık. Yaklaşık 40 yıl yöneticilik yaparak sporumuzda müstesna bir yer edinmiş rahmetli Cavcav'ın hatırasına hep birlikte sahip çıkacağız. İlhan Cavcav Sezonu'nda birlik ve beraberlik özümüz, iyilik, centilmenlik ve saygı sözümüz olsun."