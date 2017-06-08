Demirören'den Arda Turan açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Barcelona'da forma giyen Arda Turan'ın milli takımı bırakmasıyla sonuçlanan süreçle ilgili açıklamada bulundu.

Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin Türkiye'deki ilk testi kapsamında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, Medipol Başakşehir Kulübünün altyapı takımları arasında yapılan maçı takip eden Demirören, bir gazetecinin, "Arda Turan'ın milli takımı bırakmasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?" şeklindeki sorusu üzerine, şunları kaydetti:



"Türkiye'nin çok önemli bir milli maçı var. Bu maça çıkmadan önce bu konuların hiçbirini konuşmak istemiyoruz. Bizler de gereken cevapları, futbolcumuz haricinde konuşanlara hep beraber vereceğiz. Şu an milli duygularla, ay-yıldızımızı düşünerek pazar gününü beklememiz gerektiğine inanıyorum."