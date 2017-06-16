Demirel'in anıt mezarına başlanıyor

Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in defnedildiği Çalca Tepe'ye yapılacak ve mimarisi Demirel ailesi tarafından belirlenen anıt mezarın yıl sonuna kadar tamamlanacağı bildirildi.

Demirel ailesi tarafından anıt mezar projesi, gerekli düzenlemelerin ardından İl Özel İdaresine teslim edildi. Toplam 68 dönüm üzerinde kurulacak anıt mezarda, inşaat alanı 4 bin metrekarelik alanda yapılacak.



Anıt mezar, 500 metrekarelik galeriler, 27 metre yükseliğinde kule, 175 metrekare lahit alanı, 3 bin 500 metrekare yeşil alan gibi bölümlerden oluşacak. Mezarda bin metrekarelik alanda 9 baraj minyatürü de yer alacak.



İl Özel İdaresi tarafından kabul edilen projenin ihalesi, 3 Temmuz'da yapılacak.



Isparta Valisi Şehmus Günaydın, merhum Cumhurbaşkanı Demirel için hazırlanan anıt mezar projesinin Demirel ailesi tarafından tamamlanarak İl Özel İdaresine teslim edildiğini söyledi.







Proje kapsamında İl Özel İdaresinin hemen çalışmaya başladığını ve mezarın yapımı için düzenlenecek ihalenin ilk aşaması için Kamu İhale Kurumu'na başvurduğunu belirten Günaydın, ilk ihalenin 3 Temmuz'da yapılacağını bildirdi.



Günaydın, "İhale sürecinden sonra yüklenici firmaya yer teslimi yapılacak. Yer teslimi yapıldıktan sonra çok kısa bir sürede anıt mezarın yapımının tamamlanması planlanmakta. Öyle zannediyorum ki 2017 yılının sonuna doğru anıt mezar tamamlanmış olacak." dedi.