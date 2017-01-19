'Demirci hoca' baba mesleğini sürdürüyor

Giresun'da imamlık yaptığı yıllarda baba mesleği olan demircilik zanaatını öğrenen 70 yaşındaki Çolak, Görele'nin tek demirci ustası olarak hizmet veriyor.

Giresun'un Görele ilçesindeki Merkez Camisi'nde imamlık yaptığı yıllarda boş zamanlarında demircilik yapan Mustafa Çolak, yaklaşık 30 yıldır demir dövüyor.



Babası öldükten sonra dükkanı işletmeye karar veren Mustafa Çolak, ilçe merkezindeki dükkanında Karadeniz Bölgesi'nde yoğun olarak kullanılan balta ve orak gibi kesici aletleri üretiyor.



Çolak, kendisinin camide görev yaptığı yıllarda babasının demirci dükkanında çalıştığını söyledi.



Asıl mesleği olan imamlıktan ödün vermeden boş zamanlarında demircilik yaptığı anlatan 70 yaşındaki Mustafa Çolak, "O şekilde dükkana girdim, din görevimi de yaptım, görevimi yaparken de bu dükkanda babama yardım ettim. Şu anda baba mesleğini halen devam ettiriyorum." dedi.



Çolak, babasının ölümünden sonra dükkanı işletme kararını aldığını belirterek, "Aşağı yukarı imamlığımın 15 yılı içerisinde bu mesleği de devam ettirdim. Emekli olduktan sonra devamlı olarak çalışmaya başladım. Emekli oldum, bir 15 yıl da orayı katarsak 30 yıldır bu işi yapıyorum." diye konuştu.



"USTALAR ÖLDÜ, ÇIRAK DA YETİŞMİYOR"



Çolak, demirciliğin aynı zamanda Türklerin atalarının zanaatı olduğunu vurgulayarak, bu zanaatın bir ustası olmaktan çok mutlu olduğunu aktardı.



Kendisine genelde usta değil "hocam" denildiğini dile getiren Mustafa Çolak, imam olduğunu bilmeyenlerin "Mustafa Usta", bazılarının da "Demirci hoca" şeklinde hitap ettiğini belirtti.



Gücünün yettiği kadar çalışmaya devam edeceğini belirten Çolak, "Çünkü başka usta yok, vatandaşların buna ihtiyacı var. Maddi yönden benim bir kazancım da olsa, vatandaşların ihtiyaçlarını giderdiğim için Allah katında sevap alıyorum. Başka usta olmayınca ya il merkezine ya da başka yere gidecekler. Ustalar öldü, çırak da yetişmiyor." ifadelerini kullandı.