Demedi Deme, Emniyet Kemerinden 15 Ceza Puanı Yeme

Sivas Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce, "Demedi Deme, Emniyet Kemerinden 15 Ceza Puanı Yeme" projesi başlatıldı.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Orhan Gürbüz, emniyette düzenlediği basın toplantısında, proje hakkında bilgi verdi. Ramazan Bayramı öncesi karayollarında hareketlilik olacağını belirten Gürbüz, trafik kazalarının da peşinden geleceğine dikkati çekti.



Gürbüz, geçen yıl Ramazan Bayramı'nda Türkiye genelinde trafik kazalarında 132 kişinin hayatını kaybettiğini, 480 kişinin de yaralandığını anımsatarak, Sivas genelinde can kaybı yaşanmadığını, 156 kişinin yaralandığını söyledi.



Kazaların önlenmesi konusunda birtakım tedbirler aldıklarını dile getiren Gürbüz, şunları kaydetti:



"Sivas Emniyet Müdürlüğü trafik birimleri olarak var gücümüzle yine yollarda olacağız. Gerek hız kontrolleri gerekse emniyet kemeri ve diğer kontrollerimize taviz verilmeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bayram öncesinde özellikle emniyet kemeri takma oranında yüzde 90 seviyelerini hedefleyerek çalışmalarımıza başladık. Bu kapsamda 'Demedi Deme, Emniyet Kemerinden 15 Ceza Puanı Yeme' başlığı altında Şoförler ve Otomobilciler Odası ile ortak bir proje geliştirdik ve bu projenin takipçisi olacağız."



Bayram tatilinde yola çıkacak sürücüleri de uyaran Gürbüz, araçlarının rot, balans, fren ve diğer aksamlarının bakımlarını mutlaka yaptırmalarını istedi.



Kazaların yüzde 99'unun insan kaynaklı olduğuna dikkati çeken Gürbüz, "Kazalar olmasın, insanlar ölmesin diyoruz. Bütün çabamız budur." diye konuştu.



Gürbüz, emniyet kemeri denetimlerine taviz vermeden devam edeceklerini de vurguladı.



Sivas Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şaban Yalman ise trafik kazalarında ölümlerin genellikle emniyet kemeri takmamaktan kaynaklandığına işaret etti. Yalman, özellikle şoför esnafından puan cezasına maruz kalmamaları için emniyet kemeri takma kuralına uymalarını istedi.



Açıklamanın ardından Gürbüz ve trafik ekipleri, Kayseri Caddesi üzerinde emniyet kemeri uygulaması yaptı. Ekipler, emniyet kemeri takan sürücülere teşekkür etti, kurala uymayanlara ise cezai işlem uyguladı.