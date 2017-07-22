Demans erken yaşta alınan tedbirlerle önlenebilir

Bilim adamları, yaşam tercihlerine bağlı bazı risk faktörlerinin erken yaşlarda denetim altına alınmasının demans vakalarını önemli oranda engelleyebileceğini belirtti.

İngiliz tıp dergisi "The Lancet"in öncülüğünde oluşturulan Demans Önleme ve Tedavisi için Lancet Komisyonu yayımladığı raporda, ileri yaşlarda hastalığın ortaya çıkmasında etkili olan 9 risk faktörünün denetim altına alınmasıyla demans vakalarının üçte bir oranında azaltılabileceğini bildirdi.



Alanında uzman 24 uluslararası bilim adamından oluşan komisyon, çocuklukta eğitici faaliyetlerin arttırılmasının, orta yaşlarda duyma kaybı, hipertansiyon ve obezitenin tedavi edilmesinin hastalığın ortaya çıkma ihtimalini yüzde 20 oranında azalttığını ifade etti.



İleri yaşlarda da sigarayı bırakma, depresyon ve şeker hastalığının kontrol altına alınması, fiziksel etkinlikler ve sosyalleşmenin demans vakalarını yüzde 15 oranında azalttığı aktarıldı.



Raporda, demans vakalarının yüzde 35'inin söz konusu 9 risk faktörüne bağlı olduğuna dikkat çekildi.



Komisyon üyesi Psikiyatri ve Davranış Bilimleri Profesörü Lon Schneider, risk faktörlerini azaltmaya çalışmanın hastalığı önlemede ilaç geliştirme çalışmalarından çok daha etkili sonuç doğuracağına vurgu yaptı.



Demans konusunda dünya çapında yayımlanan teorik ve klinik çalışmaları izleyip, hastalığın tedavisi ve önlenmesi konusunda periyodik tavsiye raporları hazırlamak üzere kurulan komisyonun yayımladığı ilk rapor, Alzeimer Derneğinin 2017 Uluslararası Konferansı'nda tebliğ edildi ve "The Lancet" dergisinde yayımlandı.



"Bunama hastalığı" olarak da adlandırılan, beyin hücrelerinin normal yaşlanma süreci içinde olduğundan çok daha hızlı azalmasıyla ortaya çıkan bir hastalık olan demans halen dünya genelinde 47 milyon insanı etkiliyor. 2030'da 66 milyon insanın, 2050'de ise 115 milyon insanın hastalıktan muzdarip olacağı tahmin ediliyor.