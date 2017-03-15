Del Bosque: Bağımsız bir Katalonya La Liga için felaket olur

Eski İspanyol teknik direktör Del Bosque, "Bağımsız Katalonya, İspanyol ligi için bir felaket olur. La Liga'yı zayıflatır." dedi.

Emekliye ayrılan İspanyol teknik direktör Vicente Del Bosque, Katalonya'nın İspanya'dan ayrılması halinde bunun İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) için olumsuz sonuçlar doğurabileceğini söyledi.



Bir dönem İspanya Milli Takımı'nı çalıştıran Del Bosque, Katalan radyosu RAC1'e yaptığı açıklamada, Katalonya'nın İspanya'dan ayrılma olasılığına yönelik, "Bağımsız Katalonya, İspanyol ligi için bir felaket olur. La Liga'yı zayıflatır." dedi.



Katalonya'daki bağımsızlık girişimleriyle ilgili herkese saygılı olduğunu vurgulayan Del Bosque, "Benim yorum yapacağım bir konu değil ama Katalanlar'ın ayrılması hoşuma gitmez. Milli takımı çalıştırdığım dönemde de futbolcuların özgürlüklerini hiçbir şekilde kısıtlamadım." şeklinde konuştu.



İspanya Milli Takımı'nın formasını giyen Xavi, Pique gibi Katalan futbolcuların milli formaya her zaman saygılı olduklarını belirten Del Bosque, "Çok düzgün futbolcular. Onlara si̇tem edebi̇leceği̇m hiçbir şey yapmadılar. Gerek saha içinde, gerekse kişisel hayatlarında tam bir uyum içinde hareket ettiler." değerlendirmesinde bulundu.

"BİR DAHA TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPMAYACAĞIM"



Öte yandan, 66 yaşındaki Del Bosque, hiçbir takımda çalışmayacağını da vurguladı. Futbolu özlemediğini kaydeden İspanyol teknik adam, "Bir daha teknik direktörlük yapmayacağım. Harika durumdayım ve özlediğim bir şey de yok." diye konuştu.