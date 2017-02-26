"Değil milletvekili olmak okulu bitirmeyi bile hayal edemiyorduk"

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 5. sınıfta okurken başörtüsü yasağı nedeniyle okuldan uzaklaştırılan AK Parti Konya Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta, 28 Şubat'ta yaşadıklarını anlattı.

Milli Güvenlik Kurulunun (MGK), 28 Şubat 1997'deki olağanüstü toplantıda aldığı kararların ardından, daha sonra "post-modern darbe" olarak adlandırılacak bir süreç başladı. "Bin yıl süreceği" iddia edilen bu süreçte on binlerce insan mağdur edildi.



İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 5. sınıfta okurken, 28 Şubat sürecinde, başörtüsü yasağı nedeniyle okuldan uzaklaştırılan AK Parti Konya Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta, o dönemin binlerce mağdurundan biri olarak başörtüsü mücadelesini ve o yıllarda yaşadıklarını AA muhabirine değerlendirdi.



Yasakların sınıflardan başlayarak yemekhanelere kadar uzandığını, yasağa uymayanların gözaltına alındığını söyleyen Usta, "Tıp öğrencisiydim ve mezun olmama bir yıl kalmıştı. Yasak uygulamaya başlandığında önce amfi kapılarından içeri alınmadık. Stajları yaptığımız binaların kapısından alınmadık. Zamanla iyice yayıldı. Kütüphaneye, yemekhaneye ve öğrenci işlerine bile alınmaz hale geldik." diye konuştu.



Hastanenin görevli personeli, asistan doktorlar daha sonra da polisler tarafından sınıflara alınmadıklarını belirten Usta, o dönemde kendisini çok etkileyen bir olayı şöyle anlattı:



"Bazen asistan doktorlar, bazen hocalar ve en sonunda polisler tarafından engellenir hale geldik. Unutamadığım sahne, fakültede bayan robocopların bir arkadaşımızı iki kolundan sürükleye sürükleye zorla dersten çıkarması ve binanın dışına kadar kalabalığın arasından geçirerek gözaltına almasıydı."



AK Parti Konya Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta, Merve Kavakçı'nın milletvekili seçildiği halde sırf başörtüsü nedeniyle TBMM'den kovulduğunu hatırlatarak, "O günlerde değil milletvekili olmak, okulu bitirmeyi bile hayal edemiyorduk." ifadelerini kullandı.



Usta, Türkiye'de başörtüsü sorununun çözümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük katkısı olduğunu vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın güçlü, lider kişiliği, yasağa karşı mücadele eden milyonların desteği ile başörtüsü sorunu çözüldü. Siyasi anlamda, Cumhurbaşkanımızın emek ve mücadelesi elbette herkesten fazladır." dedi.



"FETÖ MENSUPLARI YASAKÇILAR KADAR ZARAR VERDİ"



Usta, 28 Şubat darbesi sonrasında başörtüsü mücadelesine FETÖ mensuplarının en az yasakçılar kadar zarar verdiğini söyledi.



Başörtüsü mücadelesini teferruat olarak kabul eden FETÖ üyelerinin Gülen'in emri ile hemen başörtülerini çıkardığını aktaran Usta, şöyle konuştu:



"FETÖ mensupları en az yasakçılar kadar zarar verdi. Bizlerin atıldığı her konumdan onlar faydalandı ve ilerlediler. Maalesef 15 Temmuz darbe girişiminin planları 28 Şubat’tan beri yasakçılarla iş birliği içinde uygulanarak gelmiştir. FETÖ mensuplarının hesapları çok ağır ve zor olacak. Hak, hukuk tanımayan bu insanların bu ülkeye verdiği zarar çok büyüktür.’’



