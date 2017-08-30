DEAŞ'tan kurtarılan Bab, Kurban Bayramı'na hazırlanıyor

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Bab ilçesinde Kurban Bayramı hazırlıkları devam ediyor. Kent dışında kurulan kurbanlık pazarında yoğunluk yaşanıyor.

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) desteğiyle Özgür Suriye Ordusu'nun terör örgütü DEAŞ'tan temizlediği Halep'in Bab ilçesinde halk, örgütten kurtulduktan sonraki ilk Kurban Bayramı için hazırlıklarını sürdürüyor.



Şubat ayının son haftasında terör örgütünden kurtarılan ilçede, DEAŞ'ın zarar verdiği yol, cadde ve parklar onarılarak bayrama yetiştirilmeye çalışılıyor. İlçenin yerel meclisi, yol, cadde ve sokak kenarları ile refüjlere, ağaç ve çiçekler dikerek kenti DEAŞ'sız bayrama hazırlıyor.



Kent meclisinin şehirdeki hummalı çalışmaları sürürken, kentin dışında kurulan kurban pazarında da yaklaşan bayramdan dolayı yoğunluk yaşanıyor. Cerablus, Çobanbey ve Bab'ta kurulan hayvan pazarları çevre bölgelerden de ilgi görüyor.



Bab Yerel Meclis yöneticilerinden Ahmed Şerif, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın yol, cadde ve refüjlere verdiği zararı tamir ederek ilçeyi bayrama hazırladıklarını belirtti.



İlçe merkezi yakınındaki kavşakları da onararak boyayacaklarını ifade eden Şerif, ''DEAŞ şehre büyük zarar verdi. DEAŞ kentten çıkartıldıktan sonra kentin imarına önem verdik.'' diye konuştu.



Bab'taki koyun pazarına kurbanlık almaya gelen Azez sakinlerinden Abu Abdo, DEAŞ ile çatışmalar ve samanın pahalı olması nedeniyle bu yıl kurbanlık fiyatlarının arttığını, pazarda küçükbaş hayvanların 80 bin ila 205 bin Suriye lirasına (yaklaşık 520 ila 700 Türk lirası) satıldığını söyledi.



Abdo, "Üç yıl aradan sonra ilk defa DEAŞ'sız Kurban Bayramı'na girdiğimiz için sevinçliyiz. Bu yıl kurban etlerimizi fakirlere dağıtacağız. Ben de bütçeme göre bir tane kurban arıyorum.'' dedi.