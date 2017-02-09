Afganistan'da DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi öldürüldü

Afganistan'ın doğusunda düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi Munib'in öldürüldüğü bildirildi.

Afganistan Devlet Başkanlığı Sarayı'ndan yapılan açıklamada, terör örgütü DEAŞ yöneticisi Hafız Munib'in, ülkenin doğusunda NATO kuvvetleriyle ortak gerçekleştirilen operasyonda öldürüldüğü bildirildi.



Öldürülen Munib'in, son günlerde başkent Kabil'de Hazara Şiilerine yönelik düzenlenen saldırıların organizatörü olduğu kaydedilen açıklamada, operasyonun Devlet Başkanı Aşraf Gani'nin talimatı üzerine yapıldığı da vurgulandı.