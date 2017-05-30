DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi gözaltına alındı

İstanbul'da DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi olduğu değerlendirilen Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayancuk gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen terör örgütü DEAŞ'e yönelik soruşturma kapsamında örgütün üst düzey yöneticisi olduğu değerlendirilen Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayancuk'un İstanbul'da olduğu tespit edildi.



Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığın talimatıyla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda Bayancuk, gözaltına alındı.



DEAŞ'ın Türkiye'deki destekçi ve sempatizanlarının liderliğini yaptığı belirlenen Ebu Hanzala kod adlı Bayancuk'un Sakarya TEM ekiplerince Sakarya'ya getirileceği öğrenildi.