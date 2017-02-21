DEAŞ'ın üst düzey sorumlusu öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Diyala vilayetinde Ebu el-Bera kod adlı terör örgütü DEAŞ'ın sözde şura meclisi başkanının hava saldırısı sonucu öldürüldüğü bildirildi.

Irak ordusunda görevli Yüzbaşı Habib Şemri yaptığı açıklamada, "DEAŞ'ın Diyala vilayetindeki Hemrin Dağları havzası bölgelerinden sorumlu şura meclisi başkanı Ebu el-Bera kod adlı üst düzey yönetici hava saldırısı sonucu öldürüldü." dedi.



Şemri, hava saldırısının, emniyet güçlerine Ebu el-Bera'nın toplantı yaptığı yer hakkında gelen istihbarat doğrultusunda düzenlendiğini söyledi.



Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te ele geçirdiği Diyala ilinden 2015 yılında temizlendi ancak bazı kırsalda ve yerleşim alanlarına uzak bölgelerde örgütün varlığı devam ediyor.