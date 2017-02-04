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04 Şubat 2017 10:07 | Son Güncelleme: 04 Şubat 2017 10:10

DEAŞ'in üst düzey 4 emiri etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı Harekatı’nın 165’inci gününde, Suriye’nin Bab ve Bzagah bölgelerine yönelik hava harekatı ve çatışmalar sırasında, dördü terör örgütü DEAŞ’ın “sözde emiri” olmak üzere 51 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

DEAŞ'in üst düzey 4 emiri etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı Harekatı’nın 165’inci gününde, Suriye’nin Bab ve Bzagah bölgelerine yönelik hava harekatı ve çatışmalar sırasında, dördü terör örgütü DEAŞ’ın “sözde emiri” olmak üzere 51 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Etiketler: fırat kalkanıdeaşsuriye


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