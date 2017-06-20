DEAŞ'ın kontrolündeki son köprü ele geçirildi

Irak ordusunun, Musul kent merkezinin ortasından geçen Dicle Nehri üzerindeki son köprü konumundaki "Beşinci Köprü'yü" de terör örgütü DEAŞ'tan geri aldığı bildirildi.

Irak ordusunun, Musul kent merkezinin ortasından geçen Dicle Nehri üzerindeki son köprü konumundaki "Beşinci Köprü'yü" de terör örgütü DEAŞ'tan geri aldığı bildirildi.



Musul Operasyonlar Komutanlığında görevli Korgeneral Abdulemir Yarullah tarafından yapılan yazılı açıklamada, Irak ordusuna bağlı zırhlı birliklerin kentin doğu ve batı yakasını birbirine bağlayan DEAŞ'ın kontrolündeki Beşinci Köprü'yü ele geçirdiği belirtildi.



Yarullah açıklamasında, Irak güçlerinin, arkeolojik eserlerin yer aldığı Şifa Mahallesi'nin güneyi, El-Ahdas Hapishanesi, Yahya Ebu Kasım Türbesi, sağlık müdürlüğü dairesi ve bir kilisede de kontrolü sağladığını belirtti.



Musul kent merkezini iki yakaya ayıran Dicle Nehri üzerinde 5 köprü yer alıyordu. Ancak, kentin doğu yakasında devam eden operasyonlar sırasında, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerine ait savaş uçakları söz konusu köprüleri vurarak, kullanılamaz hale getirmişti.



Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 19 Şubat'ta Musul'un batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması için askeri operasyonun başladığını duyurmuştu.