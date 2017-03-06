Irak Hava Kuvvetleri Komutanı Maliki: DEAŞ'ın savaşma gücü bitti

Irak Hava Kuvvetleri Komutanı Maliki, "Hava saldırılarımız sonucu DEAŞ'ın savaşma gücü bitti. DEAŞ, Musul'da 1 ila 1,5 ay içinde bitirilecek ve kent kurtarılacak." dedi.

Irak Hava Kuvvetleri Komutanı Hamid Maliki, Musul'un 1 ila 1,5 ay içinde terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılabileceğini söyledi.



Maliki yaptığı açıklamada, Musul operasyonunun başladığı günden bu yana DEAŞ mevzilerine yönelik 3 bin 250 keşif uçuşu yaptıklarını belirterek, "Hava saldırılarımız sonucu DEAŞ'ın savaşma gücü bitti." dedi.



Irak Hava Kuvvetlerinin Musul operasyonunu sürdürebilecek sayıda savaş uçağına sahip olduğunu kaydeden Maliki, "DEAŞ, Musul'da 1 ila 1,5 ay içinde bitirilecek ve kent kurtarılacak." ifadesini kullandı.



Irak'ta 2003 sonrası dönemde çok sayıda Rus yapımı askeri helikopter alımı için anlaşma imzalansa da söz konusu helikopterlerin büyük bölümünün DEAŞ saldırıları sonrasında ülkeye getirildiği belirtiliyor.



Musul'un doğu yakasını ocak ayı sonunda tamamen ele geçiren Irak güçleri, 19 Şubat'tan itibaren kentin batı bölgelerini DEAŞ'tan kurtarma operasyona başlamıştı.