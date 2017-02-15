DEAŞ'ın drone kullanımı insani yardımları engelliyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, DEAŞ'tan kurtarılan Musul'un doğusunda terör örgütünün insansız hava aracı (drone) kullanması nedeniyle insani yardım çalışmalarının engellendiğini bildirdi.

Haq, basın toplantısında, terör örgütü DEAŞ'ın insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılarda yardım çalışanlarının yaralandığını söyledi.



"Musul'un doğusunda drone kullanan DEAŞ, insani yardımların aksamasına neden oldu." diyen Haq, DEAŞ'tan kurtarılan Musul'un doğusunda içme suyu sıkıntısının sürdüğünü vurguladı.



Haq, terör örgütünün kontrolü altındaki kentin batısında ise 750 bin sivilin durumundan endişe duyulduğunu sözlerine ekledi.



Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 17 Ekim 2016 tarihinde, DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul kentinin geri alınması için operasyon başlatıldığını duyurmuştu. Operasyonun başlamasından yaklaşık 100 gün sonra kentin doğu yakasında kontrolün tamamen sağlandığı bildirilmişti.