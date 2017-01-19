Pentagon'dan el Bab açıklaması: El Bab'ta görmek isteğimiz şey budur

ABD Savunma Bakanlığı sözücü Cook, ABD’nin el Bab operasyonuna verdiği desteğin DEAŞ’a karşı yapılan geniş çaplı bir koordinasyonun parçası olduğunu ve bunu Rakka’da da görmek istediklerini söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözücü Peter Cook, ABD’nin el Bab operasyonuna verdiği desteğin DEAŞ’a karşı yapılan geniş çaplı bir koordinasyonun parçası olduğunu ve bunu Rakka’da da görmek istediklerini söyledi.



Cook, görevi bırakmadan önceki son basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Rusya’dan sonra ABD ve İngiltere uçaklarının da el Bab operasyonuna destek vermesinin ABD ile Rusya arasında Türkiye üzerinden ismi konulmamış bir işbirliği olup olmadığı şeklindeki soruya Cook şu cevabı verdi:



“Türk müttefiklerimiz ve birlikte çalıştıkları güçler DEAŞ’a karşı bir operasyon yürütüyorlar. Koalisyonla yakın koordinasyon devam ediyor. Bu koordinasyonun detaylarına giremeyeceğim ve diğer ülkeler adına konuşamam ama bu DEAŞ’a kalıcı bir mağlubiyet vermek için harcanan geniş bir çabanın parçasıdır.”



DEAŞ terör örgütüne her taraftan baskı kurulmasının önemine vurgu yapan Cook, birçok ülkenin DEAŞ hedeflerini vurmasıyla ilgili olarak “El Bab’da görmek istediğimiz şey budur. Bunu Rakka’da da görmek isteriz. Bunu Musul’da da görmek isteriz ve Libya da da görmek isteriz.” ifadelerini kullandı.



Cook, “Bu çaba birçok cephede uygulanmalı. DEAŞ’ın bir yerleri kendisi için güvenli bölge haline getirmesine müsaade edemeyiz. Ne kadar baskı kurulursa o kadar iyi, DEAŞ’ın operasyon yapması, dışarıda saldırı planlaması, işlevselliği daha zor olur ve kalıcı mağlubiyetini daha erken sağlar.” ifadelerini kullandı.