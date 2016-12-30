DEAŞ'a ait 17 hedef imha edildi

El Bab ve Daglabash'ta 26 terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek, hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan harekat sürüyor.



Harekatın 129. gününde, muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet gruplarınca, karadan sağlanan yoğun ateş desteğiyle El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik çalışmalar sürdürüldü.



Hedef tespit vasıtalarıyla belirlenen terör örgütü DEAŞ'a ait 222 hedef ateş altına alındı. Atışlar sonucu, teröristlerce kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlar imha edildi.



26 DEAŞ MENSUBU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait jetler, El Bab ve Daglabash bölgelerinde bulunan terör örgütü DEAŞ'a ait 17 hedefi vurdu. Hava harekatında 13 savunma ve silah mevzisi, bir zırhlı araç, bir bombalı araç ve bombalı araçların hazırlandığı 3 garaj imha edildi.



İlk belirlemelere göre, aralarında örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin de olduğu 26 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirildi.



Terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerince, harekatın başından bugüne 2 bin 423 el yapımı patlayıcı ve 42 mayın etkisiz hale getirildi.



Gün içindeki çatışmalarda, terör örgütü DEAŞ mensuplarının, Al Azrak'ın güneyindeki TSK unsurlarına yönelik saldırısı sonucu bir asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.



RUSYA'DAN EL BAB'A HAVA HAREKATI



Rusya Federasyonu'na ait savaş uçaklarınca, El Bab ve güneyindeki terör örgütü DEAŞ hedeflerine 3 kez hava harekatı düzenlendi.



Hava harekatında DEAŞ mensubu 12 terörist etkisiz hale getirildi.