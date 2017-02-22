DEAŞ'a ait 110 hedef vuruldu

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 183'üncü gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 110 hedef karadan ve havadan vuruldu.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında büyük ölçüde kontrolün sağlandığı El Bab'da, terör örgütü DEAŞ unsurlarının temizlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Harekatın 183'üncü gününde DEAŞ'a ait 110 hedef karadan ve havadan vuruldu, topçu atışları ve hava harekatı sonucu 14 terörist etkisiz hale getirildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek, hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos 2016'da başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı sürüyor.



Harekatın 183'üncü gününde, muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet gruplarınca, karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteğiyle büyük ölçüde kontrolün sağlandığı El Bab'ın, terör örgütü DEAŞ unsurlarından temizlenmesine yönelik çalışmalara devam edildi.



Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtalarıyla DEAŞ'a ait 89 hedefe atış yapılarak barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlar baskı altına alındı.



Hava Kuvvetleri Komutanlığınca, terör örgütü DEAŞ'a ait 21 hedefe hava harekatı düzenlendi. Hava harekatları sonucu, teröristlerce barınma amacıyla kullanılan 18 bina, 2 cephanelik ve bir silahlı araç imha edildi.



Topçu atışları ve hava harekatı sonucu 14 terörist etkisiz hale getirildi.