Terör örgütü DEAŞ üyelerine müebbet istendi

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmada, 35 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, 6 şüpheli hakkında müebbet, diğerleri için ise 15'er yıla kadar hapis cezası istedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 28'i tutuklu 35 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, 6 şüphelinin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, tüm sanıkların da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.