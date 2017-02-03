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03 Şubat 2017 19:19 | Son Güncelleme: 03 Şubat 2017 19:21

Terör örgütü DEAŞ üyelerine müebbet istendi

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmada, 35 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, 6 şüpheli hakkında müebbet, diğerleri için ise 15'er yıla kadar hapis cezası istedi.

Terör örgütü DEAŞ üyelerine müebbet istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 28'i tutuklu 35 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, 6 şüphelinin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, tüm sanıkların da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Etiketler: DEAŞ üyeleri


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