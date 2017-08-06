DEAŞ, Telafer'in çevresinde hendek kazıyor

Irak'ta terör örgütü DEAŞ, yaklaşık 3 yıldır elinde tuttuğu Türkmen kenti Telafer'in çevresinde hendek kazmaya başladı.

Yerel medyaya konuşan askeri yetkililer, Musul vilayetinin batısındaki Telafer'i yaklaşık 3 yıldır elinde tutan DEAŞ'ın, yakında başlaması öngörülen kurtarma operasyonuna karşı hazırlık yaptığını söyledi.



Askeri yetkililer, DEAŞ'ın kuşatma altındaki Telafer kent merkezinin çevresinde hendekler kazdığını ve topyekûn saldırılara karşı savunma hattı kurmayı hedeflediğini ifade etti.



Mezhepçi yaklaşımıyla bilinen, İran destekli Haşi Şabi güçleri, yaklaşık 5 aydır güney ve batıdan kuşattıkları Telafer'in çevresindeki 17 köyü perşembe günü DEAŞ'tan geri aldıklarını duyurmuştu.



Telafer kent merkezinde yaklaşık bin DEAŞ militanının kaldığı iddia edilirken, kurtarma operasyonuna 40 bin güvenlik görevlisinin katılması bekleniyor.



Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, dün başkent Bağdat'ta yaptığı açıklamada, Telafer'i DEAŞ'tan kurtarma operasyonu için tüm askeri hazırlıkların tamamlandığını bildirmişti.



Terör örgütü DEAŞ, Musul kent merkezinin 63 kilometre batısında yer alan, Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Telafer'i 16 Haziran 2014'te ele geçirmişti.