DEAŞ petrol rafinerisini kaybetti

Irak ordusuna bağlı birlikler, Musul'un batısında terör örgütü DEAŞ'ın petrol rafinerisi olarak kullandığı bölgede denetimi sağladı.

Irak ordu birliklerinin, Musul'un DEAŞ'tan kurtarılması operasyonu kapsamında kentin batısında terör örgütünün petrol rafinerisi olarak kullandığı bölgede denetimi sağladığı bildirildi.



MUSUL'U DEAŞ'TAN KURTARMA OPERASYONU



Orduya bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Binbaşı Yahya Resul, 9'uncu birliğin, Musul'un batısında terör örgütü DEAŞ'ın Kayyara nahiyesinden gasbettiği ham petrolü, petrol ürünlerine dönüştürmek için kullandığı Atşana sıra dağları bölgesini kontrol altına aldığını söyledi.



Bölgede örgüte ait birkaç petrol tankeri ile deponun da ele geçirildiğini belirten Resul, DEAŞ'ın petrol ürünlerini Suriye pazarında karaborsada sattığı ve bundan çok büyük bir gelir elde ettiğini dile getirdi.



Musul'un DEAŞ'tan kurtarılması hedefiyle yaklaşık 4 ay önce başlatılan operasyon kapsamında ordu birliklerinin kentin doğusunda denetimi sağladığı belirtilmişti. Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ise birkaç gün önce yaptığı açıklamada Musul'un batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması için askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.