DEAŞ operasyonlarla diz çöktü

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren Türkiye, örgüte hem yurt içi hem de sınır ötesinde ağır darbe vurdu.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren Türkiye, Fırat Kalkanı Harekatı'nı başarıyla tamamlarken yurt genelindeki operasyonlarla da örgüte ağır darbe vurdu.



İnsanların en mutlu günlerini kana bulayan, yaşlı ve çocukları hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü DEAŞ'a yönelik yurt içindeki operasyonlar kararlılıkla sürüyor. Polis, jandarma ve hudut birliklerinin martta yürüttüğü çalışmalarda çok sayıda DEAŞ üyesi gözaltına alındı, örgüte ait doküman, silah ve mühimmat ele geçirildi.



DEAŞ saldırılarına karşı mücadele eden ve şehirlerin yanı sıra sınırda da güvenliğini her geçen gün artıran Türkiye, terör örgütüne yönelik hem yurt içi hem de yurt dışında çok yönlü mücadele sergiliyor.



Sınır hattında alınan önlemlerle terör örgütü DEAŞ'a geçit vermeyen Türkiye, örgüte karşı etkin mücadele örneği sergiliyor.



Yurt genelinde geçen ay yürütülen operasyonlarda, terör örgütü DEAŞ büyük darbe aldı. Mart ayındaki operasyonlarda 237 kişi gözaltına alındı. Bu zanlılardan aralarında terör örgütünün yönetim kadrosundan olduğu belirlenen isimlerin de bulunduğu 52'si tutuklandı. Zanlılarla çok sayıda mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi.



FIRAT KALKANI HAREKATI BAŞARIYLA SONUÇLANDI

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Müşterek Özel Görev Kuvveti ve koalisyon hava kuvvetlerince, Suriye'nin Halep kentine bağlı Cerablus bölgesinde 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı 29 Mart'ta başarıyla tamamlandı.



Sınırın terör örgütlerinden temizlenmesi ve hudut güvenliğinin artırılmasına katkı sağlanarak, aynı zamanda Suriye'nin toprak bütünlüğünün desteklenmesi amacıyla düzenlenen harekat kapsamında bölgedeki terör örgütü DEAŞ hedefleri, savaş uçaklarıyla bombalandı. Bombardımanda DEAŞ hedefleri imha edilirken, çok sayıda terörist de etkisiz hale getirildi.



TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Fırat Kalkanı Harekatı'nda Azez-Cerablus arasını terör örgütlerinden temizledikten sonra, Aralık 2016'da El Bab'a yöneldi. Fırat Kalkanı unsurları, sivil kayıpların önüne geçmek amacıyla ilçe merkezine hızla girmek yerine teröristlerin direnişini kırmak için çevresini kuşattıkları ilçenin merkezine ilerlemeyi seçti.



Böylece DEAŞ tehdidi sınırdan tamamen uzaklaştırıldı ve terör örgütü PKK/PYD'nin hudut boyunca kesintisiz hakimiyet kurmasının önüne geçildi.



Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 10 Mart'a kadar Azez-Cerablus arasında bulunan 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrelik alanda kontrol sağlandı.



Öte yandan, harekatın başlangıcından 10 Mart'a kadar 2 bin 647'si ölü olmak üzere 3 bin 60 DEAŞ, 425'i ölü olmak üzere 462 PKK/PYD/YPG mensubu etkisiz hale getirildi. Türk Hava Kuvvetlerince de 2 bin 325 hedef ile harekatın başlangıcından 10 Mart'a kadar tespit edilen 3 bin 888 el yapımı patlayıcı ve 92 mayın imha edildi.



