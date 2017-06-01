DEAŞ operasyonları hız kesmedi

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren Türkiye, yurt genelindeki operasyonlarla örgüte nefes aldırmazken, teröristlerin planladığı eylemler de engellendi.

Polis, jandarma ve hudut birliklerinin mayıs ayında yürüttüğü çalışmalarda çok sayıda terör örgütü DEAŞ üyesi gözaltına alındı, örgüte ait doküman, silah ve mühimmat ele geçirildi.



DEAŞ'la etkin mücadelesini aralıksız sürdüren Türkiye, yurt içindeki başarılı operasyonlarıyla örgüte nefes aldırmadı. Geçen ay yürütülen operasyonlarda, terör örgütü DEAŞ büyük darbe aldı. Mayıs ayında şafak vakti ve farklı kentlerde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarla örgüte göz açtırılmadı.



Güvenlik güçlerinin başarılı çalışmaları sonucu gerçekleştirilen operasyonlarda ise teröristlerin planladığı eylemler de başarıyla engellendi.



Geçen ay gerçekleştirilen operasyonlarla aralarında terör örgütünün yönetim kadrosundan oldukları belirlenen çok sayıda yabancının da bulunduğu 168 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerden çok sayıda mühimmat ve patlayıcı madde ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 43 örgüt üyesi ise tutuklandı.



EYLEM PLANI YAPANLAR TUTUKLANDI



İzmir merkezli İstanbul, Erzurum ve Mardin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda sansasyonel eylem planı yaptıkları iddia edilen 8 zanlı yakalandı.



Sağlık kontrolünden geçirilerek İzmir Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlıların, Suriye'deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları ve zaman zaman bu bölgelere gidip geldikleri belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlı tutuklandı.



EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ İKİ KİŞİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Başkentte polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, eylem hazırlığı yaptıkları belirlenen ve terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları değerlendirilen 2 yabancı uyruklu terörist etkisiz hale getirildi.



Yabancı uyruklu oldukları belirlenen teröristlerin etkisiz hale getirildiği evde yapılan aramada 2 kalaşnikof tüfek, 12 şarjör, çok sayıda el bombası ve uzun namlulu silah mermisi ele geçirildi.



Teröristlerin Ankara'da kitlesel terör eylemi planlandığı, muhtemel hedeflerinin ise AK Parti 3. Olağanüstü Kongresi olduğu öne sürüldü.



Ankara Valisi Ercan Topaca, Etimesgut ilçesi Yapracık bölgesinde DEAŞ üyesi 2 teröristin etkisiz hale getirildiği evden, AK Parti 3. Olağan Kongresi'nin yapıldığı Ankara Spor Salonu çevresi ve Dikmen bölgesinde bir sivil toplum kuruluşuna yönelik krokiler çıktığını bildirdi.



Vali Topaca, "Yapılan aramada ortaya çıkan krokide, sivil toplum kuruluşlarına ve sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği etkinliklere bir eylem planı krokisi olduğunu tespit ettik. Ayrıca AK Parti olağanüstü kongresinin yapıldığı bölgeyle ilgili de bazı krokiler ortaya çıktı. İki krokinin olmasından diğer bir eylemi de planladıklarını düşünüyoruz. O da Dikmen tarafında bir bölgede böyle bir eylemi yapmayı planlamışlardı." ifadelerini kullandı.



DEAŞ'IN ÜST DÜZEY YÖNETİCİSİ İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINDI



Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi olduğu değerlendirilen Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayancuk, İstanbul'da gözaltına alındı. Ebu Hanzala kod adlı Bayancuk'un DEAŞ'ın Türkiye'deki destekçi ve sempatizanlarının liderliğini yaptığı belirlendi.



Mardin'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan zanlının evinde, 2 uzun namlulu silah ile terör örgütleri PKK, DEAŞ ve FETÖ'ye ait örgütsel materyaller bulundu.



Gözaltına alınan şüpheli Sabrinaz B. ve Babası Mehmet Arif B, sevk edildikleri mahkemece "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" ile "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah ve mermilerin satın alınması, bulundurulması" suçlarından tutuklandı.



SURİYE'NİN KUZEYİNDEKİ HAREKAT



Suriye'nin kuzeyinde icra edilen harekat kapsamında da TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) mücadelesiyle Azaz ve Cerablus arasında bulunan 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alanda kontrol sağlandı.



TSK tarafından yapılan bilgilendirmede, operasyonlar sonucunda bölücü terör örgütüne ağır kayıplar verdirildiği vurgulanırken, yürütülen başarılı ve kararlı operasyonlar ile tespit edilen sığınaklarda ele geçirilen silah, mühimmat, teçhizat ve yaşam malzemeleriyle, örgütün lojistik desteğine son yılların en büyük darbesinin vurulduğu kaydedildi.



DEAŞ'LILARIN YARGILANMA SÜRECİ



DEAŞ'a operasyonlarla göz açtırılmazken, örgüt üyeleri Türk adaleti önünde hesap veriyor.



Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne yönelik 3 polisin şehit olduğu, 34 kişinin yaralandığı terör saldırısının iddianamesi tamamlandı. Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, terör saldırısıyla ilgili 62'si tutuklu 110 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istendi.



Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili 20'si tutuklu 36 kişinin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Ara kararını açıklayan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.



Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaklaşık iki yıl önce 34 kişinin ölümü, 70 kişinin yaralanmasına neden olan canlı bomba saldırısıyla ilgili davanın görülmesine başlandı. Mahkeme heyeti, Ankara Tren Garı'ndaki saldırının da şüphelisi, tutuklu Şahin'in bir sonraki duruşmada Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile görüntülü olarak ifadesinin alınmasına karar verdi.