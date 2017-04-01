DEAŞ mensubu 12 terörist öldürüldü

Irak'ta, Musul'un batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınmasına yönelik operasyonlarda 12 terörist ile 8 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.

İçişleri Bakanlığında görevli Tuğgeneral Ahmed Abdülaziz en-Nuaymi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin batı yakasında ordu birlikleri tarafından sürdürülen operasyonun Matahin ve Yermuk mahallelerine ulaştığını söyledi.



DEAŞ'ın mahallelere giren birliklere bomba yüklü araçla saldırı düzenlemesi sonucu 3 askerin hayatını kaybettiğini, birinin yaraladığını belirten Nuaymi, "Güvenlik güçleri ise kentin batı yakasında örgütün askeri eylemlerinden sorumlu Ebu Ali el-Iraki, savaşçıları yetiştirme sorumlusu Halid Erşed ve örgüt içerisinde askeri planlamalardan sorumlu Ekrem el-Hac isimli 3 militanı öldürdü." diye konuştu.



Kentin batı yakasındaki Borsa Mahallesi'nde de Federal Polis Teşkilatı tarafından operasyon başlatıldığını anlatan Nuaymi, "Burada çıkan çatışmalarda 5 polis hayatını kaybederken, 3'ü keskin nişancı olmak üzere 9 DEAŞ'lı öldürüldü." dedi.



Musul'un batısının DEAŞ'tan geri alınması için Irak ordusuna bağlı güçlerin 19 Şubat'ta başlattığı operasyonlar kapsamında şu ana kadar birçok mahallenin yanı sıra Musul Havalimanı, El-Gizlani Askeri Kampı ve Dicle Nehri üzerindeki beş köprüden ikisi ele geçirildi.